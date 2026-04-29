"Фрагменты беспилотника" были найдены в поле на севере Молдавии

На севере Молдавии найдены "фрагменты беспилотника" "Фрагменты беспилотника" были найдены в поле на севере Молдавии

Москва29 апр Вести.В поле на севере Молдавии были найдены фрагменты, предположительно, дрона. Об этом сообщила пресс-служба генинспектората молдавской полиции.

Согласно этой информации, предполагаемые обломки упали в Теленештском районе. Данные предметы обнаружили жители села Бэнештий Ной.

В поле в этом районе был обнаружен фрагмент беспилотного летательного аппарата говорится в публикации

Уточняется, что находка не представляет опасности для людей. После осмотра все элементы изъяли и передали специалистам, которым предстоит установить их структуру и происхождение.