Москва29 апрВести.В поле на севере Молдавии были найдены фрагменты, предположительно, дрона. Об этом сообщила пресс-служба генинспектората молдавской полиции.
Согласно этой информации, предполагаемые обломки упали в Теленештском районе. Данные предметы обнаружили жители села Бэнештий Ной.
В поле в этом районе был обнаружен фрагмент беспилотного летательного аппаратаговорится в публикации
Уточняется, что находка не представляет опасности для людей. После осмотра все элементы изъяли и передали специалистам, которым предстоит установить их структуру и происхождение.