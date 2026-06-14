Москва14 июнВести.Фрагменты сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) найдены около Алеево Красносельского района Костромской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Сергей Ситников.
После обследования обломков специалисты пришли к выводу, что они не представляют опасности, так как в них не содержится взрывчатых веществ.
По оперативной информации поиски второго беспилотника прекращены.
Установлено, что он был уничтожен в воздухеговорится в публикации
Ранее сообщалось, что в Волгореченске и на границе с Ивановской областью велись поиски подавленных БПЛА, атаковавших территорию Костромской области.