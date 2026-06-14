Около деревни Алеево в Костромской области нашли обломки БПЛА

Обломки сбитого дрона нашли около деревни в Костромской области Около деревни Алеево в Костромской области нашли обломки БПЛА

Москва14 июн Вести.Фрагменты сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) найдены около Алеево Красносельского района Костромской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Сергей Ситников.

После обследования обломков специалисты пришли к выводу, что они не представляют опасности, так как в них не содержится взрывчатых веществ.

По оперативной информации поиски второго беспилотника прекращены.

Установлено, что он был уничтожен в воздухе говорится в публикации

Ранее сообщалось, что в Волгореченске и на границе с Ивановской областью велись поиски подавленных БПЛА, атаковавших территорию Костромской области.