Ситников: над Костромской областью сбиты два украинских БПЛА

Два беспилотника уничтожены над Костромской областью Ситников: над Костромской областью сбиты два украинских БПЛА

Москва14 июн Вести.В Костромской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализованы два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Сергей Ситтников.

Над территорией Костромской области подавлено два беспилотника противника. По предварительной информации, жертв и разрушений не допущено уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Согласно предварительным данным, которые привел глава Костромской области, беспилотники ликвидированы вне населенных пунктов рядом с Красносельским районом. "Все ведомства работают в режиме повышенной готовности. Ситуация в регионе является стабильной и контролируемой", - добавил Ситников.