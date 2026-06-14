Москва14 июнВести.В Костромской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализованы два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Сергей Ситтников.
Над территорией Костромской области подавлено два беспилотника противника. По предварительной информации, жертв и разрушений не допущеноуточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Согласно предварительным данным, которые привел глава Костромской области, беспилотники ликвидированы вне населенных пунктов рядом с Красносельским районом. "Все ведомства работают в режиме повышенной готовности. Ситуация в регионе является стабильной и контролируемой", - добавил Ситников.