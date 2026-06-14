Москва14 июнВести.Подавленные БПЛА, атаковавшие Костромскую область, ищут в Волгореченске и на границе с Ивановской областью. Об этом сообщил губернатор Сергей Ситников в MAX.
По его данным, именно там могут находиться упавшие дроны.
По уточненной информации, остатки подавленных БПЛА могут находиться в Волгореченске или на границе с Ивановской областьюговорится в сообщении
На местах работают в том числе сотрудники УМВД по региону. Сам Ситников тоже выехал на место предполагаемого падения ликвидированных беспилотников.