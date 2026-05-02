Москва2 мая Вести.На территории Костромской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Сергей Ситников в мессенджере MAX.

Он напомнил о запрете снимать беспилотники и работу ПВО, а также распространять эти кадры в интернете.

Кроме того, отметил Ситников, запрещено приближаться к фрагментам сбитых БПЛА – они могут содержать взрывчатку. При обнаружении фрагментов следует звонить по номеру 112.

Губернатор добавил, что в соответствии с указом президента РФ, в регионах Центрального федерального округа, в том числе Костромской области, действует режим повышенной готовности.