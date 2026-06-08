Опасность БПЛА объявили в Костромской области На территории Костромской области объявлена беспилотная опасность

Москва8 июн Вести.Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил жителям региона об опасности БПЛА на территории региона.

Информация опубликована в его мессенджере MAX в 8.15.

На территории Костромской области объявлена беспилотная опасность говорится в сообщении

Глава региона отметил, что в соответствии с указом президента РФ на территории регионов ЦФО, в том числе и в Костромской области, действует особый режим – уровень повышенной готовности.

Губернатор напомнил о запрете приближаться к фрагментам сбитых дронов, снимать БПЛА и работу ПВО, а также распространять эти кадры в интернете.