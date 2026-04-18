Москва18 апрВести.Губернатор Костромской области Сергей Ситников предупредил жителей о том, что на территории региона объявлена беспилотная опасность. Это сообщение опубликовано в его Telegram-канале в 9.04.
Губернатор напомнил, что в соответствии с Указом президента РФ на территории регионов ЦФО и в том числе – в Костромской области, действует особый режим, уровень повышенной готовности.
Ситников предостерег граждан от съемок БПЛА, работы ПВО и распространения таких кадров в интернете.
Глава региона также напомнил, что корпусные фрагменты сбитых БПЛА могут содержать взрывчатку, поэтому приближаться к ним запрещено.