Беспилотная опасность объявлена в Костромской области На территории Костромской области объявлена беспилотная опасность

Москва18 апр Вести.Губернатор Костромской области Сергей Ситников предупредил жителей о том, что на территории региона объявлена беспилотная опасность. Это сообщение опубликовано в его Telegram-канале в 9.04.

Губернатор напомнил, что в соответствии с Указом президента РФ на территории регионов ЦФО и в том числе – в Костромской области, действует особый режим, уровень повышенной готовности.

Ситников предостерег граждан от съемок БПЛА, работы ПВО и распространения таких кадров в интернете.

Глава региона также напомнил, что корпусные фрагменты сбитых БПЛА могут содержать взрывчатку, поэтому приближаться к ним запрещено.