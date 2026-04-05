Москва5 апр Вести.Режим беспилотной опасности объявили в ночь на 5 апреля в Костромской области, об этом сообщил губернатор региона Сергей Ситников в личном Telegram-канале.

На территории Костромской области объявлена беспилотная опасность написал чиновник

Он также напомнил гражданам, что, согласно постановлению указа Президента РФ, на территории Центрального Федерального округа, включая Костромскую область, действует особый режим, уровень повышенной готовности.

Ситников призвал местных жителей не снимать полеты беспилотников и работу средств противовоздушной обороны, а также не публиковать подобные кадры в социальных сетях.