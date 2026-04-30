Москва30 апрВести.В Костромской области введен режим максимальной беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Сергей Ситников.
На территории Костромской области объявлена максимальная беспилотная опасностьотметил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Глава Костромской области также предупредил, что корпусные фрагменты сбитых беспилотных летательных аппаратов могут содержать взрывчатку, приближаться к ним запрещено.
Ранее в ночь на 30 апреля воздушная тревога из-за БПЛА была объявлена в нескольких регионах России, включая Татарстан, Чувашию, Самарскую и Пензенскую области.