Москва23 апрВести.В Костромской области введен режим беспилотной опасности из-за возможной атаки украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Сергей Ситников.
На территории Костромской области объявлена беспилотная опасностьпредупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX, добавив, что в регионе действует особый режим, уровень повышенной готовности
Ранее ночью 23 апреля воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА была объявлена в Нескольких регионах России, в том числе в Татарстане.