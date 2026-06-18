Москва18 июн Вести.О беспилотной опасности в Костромской области сообщил в мессенджере МАХ губернатор региона Сергей Ситников.

На территории Костромской области объявлена беспилотная опасность В соответствии с Указом Президента РФ на территории регионов ЦФО, в том числе Костромской области, действует особый режим, уровень повышенной готовности говорится в сообщении главы региона

Жителей просят не снимать беспилотники и работу ПВО и не распространять эти кадры в интернете. Также напоминают, что к корпусным фрагментам сбитых БПЛА запрещено приближаться, так как они могут содержать взрывчатку.