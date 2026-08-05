Москва5 авг Вести.В Костромской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Ситников в мессенджере MAX.

На территории Костромской области объявлена беспилотная опасность написал Сергей Ситников

Отмечается, что особый режим и уровень повышенной готовности действуют в регионах Центрального федерального округа в соответствии с указом президента России.

Глава региона обратился к жителям с просьбой не снимать беспилотники и работу средств ПВО, а также не публиковать такие кадры в Сети. Он предупредил, что обломки сбитых дронов могут быть опасны – приближаться к ним категорически запрещено.

В экстренных случаях следует звонить по номеру 112.