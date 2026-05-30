Москва30 маяВести.Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нейтрализован в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Над территорией Смоленской области средствами РЭБ Министерства обороны России подавлен один вражеский БПЛАнаписал он в мессенджере MAX
Пострадавших нет, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.
На месте падения обломков аппарата работают оперативные службы.
Губернатор напомнил смолянам, что при обнаружении фрагментов беспилотника следует звонить по номеру экстренных служб 112.