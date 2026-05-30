Вражеский беспилотник подавлен средствами РЭБ над Смоленской областью

Москва30 мая Вести.Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нейтрализован в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Над территорией Смоленской области средствами РЭБ Министерства обороны России подавлен один вражеский БПЛА написал он в мессенджере MAX

Пострадавших нет, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

На месте падения обломков аппарата работают оперативные службы.

Губернатор напомнил смолянам, что при обнаружении фрагментов беспилотника следует звонить по номеру экстренных служб 112.