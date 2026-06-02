ВКС России уничтожили один БПЛА над Смоленской областью

Москва2 июн Вести.В воздушном пространстве Смоленской области был обнаружен и ликвидирован один беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Таковы сведения за минувшую ночь.

За прошедшую ночь над территорией региона силами ВКС России сбит один украинский БПЛА написал Анохин в MAX

Согласно приведенным главой региона сведениям, пострадавших среди населения, как и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

На месте падения фрагментов сбитых беспилотников уже работают специалисты оперативных служб.