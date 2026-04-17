Postimees: фрагменты, предположительно, украинского дрона снова нашли в Эстонии Обломки, вероятно, украинского дрона обнаружили на севере Эстонии

Москва17 апр Вести.В Эстонии вновь обнаружили обломки, предположительно, украинского беспилотника (БПЛА). Об этом сообщает Postimees со ссылкой на информацию департамента полиции.

Предположительно, обнаруженные фрагменты принадлежат ранее упавшему украинскому БПЛА, которые были прибиты к эстонскому побережью ветром.

В последние дни в прибрежной зоне Ляэне-Вирумаа было найдено несколько фрагментов дронов говорится в материале

Ранее в эстонском уезде Ляэне-Вирумаа уже находили фрагменты беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В конце марта украинский дрон взорвался в непосредственной близости от жилых домов в Тартуском уезде Эстонии. Местные жители получили СМС-уведомления об опасности атаки БПЛА.