Москва12 апр Вести.На пляже в эстонском уезде Ляэне-Вирумаа нашли обломок, предположительно, украинского беспилотника. Об этом сообщает телекомпания ERR.

Журналисты добавляют, что обнаружен фрагменте крыла, который могло вынести на берег из моря.

В воскресенье утром местный житель обнаружил в Ляэне-Вирумаа на пляже Кальви фрагмент дрона. Пресс-секретарь KAPO (департамент полиции безопасности. – Прим. ред.) Марта Тууль сообщила ERR речь идет не о падении беспилотника, а об обломке крыла, который море выбросило на пляж Кальви... По предварительной оценке, находка является частью украинского дрона отмечает телеканал

25 марта, предположительно, украинский беспилотник врезался в дымовую трубу электростанции в эстонской деревне Аувере. После этого разведка прибалтийской республики рекомендовала ВСУ не использовать воздушное пространство Эстонии для полетов своих дронов.

10 апреля министерства иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что не разрешают украинским боевикам пользоваться воздушным пространством прибалтийских стран для атак на Россию.