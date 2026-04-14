В Болгарии на пляже обнаружен беспилотник с четырьмя снарядами Саперы ВМС Болгарии обезвредили найденный на пляже снаряженный беспилотник

Москва14 апр Вести.Специалисты Военно-морских сил (ВМС) Болгарии обезвредили надводный беспилотник, найденный на пляже недалеко от населенного пункта Синеморец, сообщило местное издание Vesti.bg, ссылаясь на информацию Минобороны республики.

Курортный поселок Синеморец расположен на черноморском побережье на юго-востоке страны, недалеко от границы с Турцией.

Отмечается, что в ходе операции саперы уничтожили четыре снаряда, прикрепленных к дрону. Из-за подозрений на наличие остаточных взрывчатых веществ, которые невозможно извлечь, дрон было решено уничтожить с помощью контролируемого взрыва.

Операцию провело подразделение военных с базы ВМС в Бургасе по запросу региональной администрации. Действия группы координировал командующий ВМС Кирилл Михайлов.

25 марта власти Латвии сообщили о падении на территории страны украинского беспилотника.

1 апреля премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин обратится к Киеву с посланием о том, что украинские дроны не должны попадать в воздушное пространство прибалтийской республики.