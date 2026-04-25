Москва25 апрВести.В Румынии рядом с украинской границей были обнаружены обломки беспилотника, сообщило Министерство национальной обороны Румынии на официальном сайте.
Инцидент произошел 25 апреля в жудеце (уезде) Тулча.
Министерство национальной обороны было уведомлено об обнаружении обломков беспилотника на приусадебном участке фермы близ города Вэкэрениговорится в сообщении
Место происшествия было оцеплено румынскими пограничниками, после чего туда направились военные и сотрудники разведки. Они должны расследовать обстоятельства инцидента и изъять фрагменты на экспертизу.
Дело передано в прокуратуру при Апелляционном суде Констанцыподытожили в ведомстве
Ранее Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что осколки дрона повредили пристройку дома и электрический столб в городе Галац. О пострадавших не сообщалось.