В Румынии рядом с украинской границей нашли фрагменты беспилотника

В Румынии нашли фрагменты БПЛА рядом с украинской границей В Румынии рядом с украинской границей нашли фрагменты беспилотника

Москва25 апр Вести.В Румынии рядом с украинской границей были обнаружены обломки беспилотника, сообщило Министерство национальной обороны Румынии на официальном сайте.

Инцидент произошел 25 апреля в жудеце (уезде) Тулча.

Министерство национальной обороны было уведомлено об обнаружении обломков беспилотника на приусадебном участке фермы близ города Вэкэрени говорится в сообщении

Место происшествия было оцеплено румынскими пограничниками, после чего туда направились военные и сотрудники разведки. Они должны расследовать обстоятельства инцидента и изъять фрагменты на экспертизу.

Дело передано в прокуратуру при Апелляционном суде Констанцы подытожили в ведомстве

Ранее Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что осколки дрона повредили пристройку дома и электрический столб в городе Галац. О пострадавших не сообщалось.