Москва16 маяВести.В румынском уезде Тулча на границе с Украиной во дворе нежилого дома обнаружили неразорвавшуюся ракету с двумя килограммами взрывчатки. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.
Неразорвавшийся неуправляемый реактивный снаряд был обнаружен в субботу во дворе нежилой собственности в населенном пункте Пардина уезда Тулча (граничит с Одесской областью Украины по реке Дунай. - Прим. ред.)говорится в распространенном для СМИ сообщении румынского военного ведомства
После технической проверки в министерстве подтвердили, что внутри корпуса боеприпаса находится около двух килограммов взрывчатого вещества. При этом о предполагаемом происхождении снаряда пока не говорится.
В данный момент периметр оцеплен силами полиции, пограничной полиции и Румынской службы информации (SRI). К месту происшествия направлена группа специалистов Минобороны страны для оценки обстановки и безопасного обезвреживания снаряда. Дело передано в прокуратуру при Апелляционной палате города Констанца.
Ранее стало известно, что в турецком городе Самсун на жилой квартал упал беспилотник, разрушив несколько строений. По данным местного издания Doğru Haber, дрон оказался украинским.