В Румынии во дворе дома обнаружили ракету с двумя килограммами взрывчатки

Москва16 мая Вести.В румынском уезде Тулча на границе с Украиной во дворе нежилого дома обнаружили неразорвавшуюся ракету с двумя килограммами взрывчатки. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

Неразорвавшийся неуправляемый реактивный снаряд был обнаружен в субботу во дворе нежилой собственности в населенном пункте Пардина уезда Тулча (граничит с Одесской областью Украины по реке Дунай. - Прим. ред.) говорится в распространенном для СМИ сообщении румынского военного ведомства

После технической проверки в министерстве подтвердили, что внутри корпуса боеприпаса находится около двух килограммов взрывчатого вещества. При этом о предполагаемом происхождении снаряда пока не говорится.

В данный момент периметр оцеплен силами полиции, пограничной полиции и Румынской службы информации (SRI). К месту происшествия направлена группа специалистов Минобороны страны для оценки обстановки и безопасного обезвреживания снаряда. Дело передано в прокуратуру при Апелляционной палате города Констанца.

Ранее стало известно, что в турецком городе Самсун на жилой квартал упал беспилотник, разрушив несколько строений. По данным местного издания Doğru Haber, дрон оказался украинским.