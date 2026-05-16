Москва16 маяВести.В турецком городе Самсун на жилой район упал беспилотный летательный аппарат, который, по данным местного издания Doğru Haber, оказался украинским. Инцидент произошел на побережье Черного моря и сопровождался значительным материальным ущербом частным домостроениям в районе падения.
Согласно публикации, этот дрон, известный как "Майя", предположительно направлялся в сторону Крыма или Краснодарского края. Журналисты обращают внимание на то, что устройство могло потерпеть крушение из‑за технической неисправности двигателя или в результате воздействия российских систем радиоэлектронной борьбы. Во втором случае это могло привести к сбою в наведении и сбить дрон с заданного курса уже во время атаки.
Ранее сообщалось, что неопознанный беспилотник упал в жилом секторе Самсуна, разрушив несколько построек.