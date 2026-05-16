В Турции уточнили, что упавший на жилой район дрон был украинским Doğru Haber: упавший в турецком городе Самсун дрон оказался украинским

Москва16 мая Вести.В турецком городе Самсун на жилой район упал беспилотный летательный аппарат, который, по данным местного издания Doğru Haber, оказался украинским. Инцидент произошел на побережье Черного моря и сопровождался значительным материальным ущербом частным домостроениям в районе падения.

Согласно публикации, этот дрон, известный как "Майя", предположительно направлялся в сторону Крыма или Краснодарского края. Журналисты обращают внимание на то, что устройство могло потерпеть крушение из‑за технической неисправности двигателя или в результате воздействия российских систем радиоэлектронной борьбы. Во втором случае это могло привести к сбою в наведении и сбить дрон с заданного курса уже во время атаки.

Ранее сообщалось, что неопознанный беспилотник упал в жилом секторе Самсуна, разрушив несколько построек.