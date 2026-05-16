Москва16 маяВести.Беспилотник упал на улицу в турецком городе Самсун, повредив два здания. Об этом сообщает турецкое издание Haber7.
ЧП произошло рано утром; о падении дрона сообщили местные жители. В район происшествия были направлены полиция, медицинские и пожарные бригады.
Следственные группы установили, что беспилотный летательный аппарат с размахом крыльев и хвостовым оперением в 1 метр упал на улицу. В результате падения автомобиля были повреждены крыши и окна двух зданий.говорится в сообщении на сайте издания
Информации о принадлежности аппарата нет; идет следствие.