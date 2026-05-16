В Греции выяснили причину появления у своих островов украинского морского дрона Reuters: обнаруженный в Греции украинский катер был технически неисправен

Москва16 мая Вести.Обнаруженный недалеко от греческих островов морской дрон, который предварительно названа украинским, оказался в этом районе из-за технической неполадки.

Об этом говорится в материале Reuters.

Источник агентства сообщил, что судно прошло небольшое расстояние перед тем, как его заметили. Этот факт делает распространенную ранее рядом СМИ версию о запуске дрона с территории Ливии маловероятной, говорится в публикации.

Между тем, официальные представители Киева отвергают связь с инцидентом, что спровоцировало осложнение дипломатических отношений между Грецией и Украиной, продолжило агентство.

Беспилотник, предположительно идентифицированный как надводный безэкипажный катер Magura V3, был обнаружен 7 мая у берегов острова Лефкас. На борту аппарата находились детонаторы, однако взрывчатые вещества не были обнаружены.

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заявил, что расследование инцидента ведет генеральный штаб вооруженных сил страны. Он добавил, что Афины проинформировали о происшествии партнеров по Евросоюзу.