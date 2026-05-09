Москва9 маяВести.Греческие рыбаки нашли плавучее беспилотное судно, напоминающее украинский надводный безэкипажный катер Magura V5. Об этом сообщает местная газета "Прото Тема".
Уточняется, что плавучее средство было обнаружено в водах греческого острова Лефкас.
Специалисты по БПЛА предполагают, что беспилотное судно, обнаруженное у Лефкаса, похоже на беспилотный надводный аппарат Magura V5 украинского производстваговорится в публикации
По сообщению греческих СМИ, рыбаки случайно заметили его в пещере с работающим двигателем. Затем они доставили находку до порта города Василики. Им на помощь подоспела береговая охрана Греции. На беспилотном судне перевозилось сложное оборудование, говорится в публикации газеты "Прото Тема".
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на закрытой встрече с журналистами дал понять, что на экспорт из украинского оружия пойдут в первую очередь морские дроны, так как в стране их "в избытке".