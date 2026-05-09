У берегов Греции нашли судно, похожее на украинский безэкипажный катер В Греции рыбаки обнаружили судно, похожее на украинский морской дрон

Москва9 мая Вести.Греческие рыбаки нашли плавучее беспилотное судно, напоминающее украинский надводный безэкипажный катер Magura V5. Об этом сообщает местная газета "Прото Тема".

Уточняется, что плавучее средство было обнаружено в водах греческого острова Лефкас.

Специалисты по БПЛА предполагают, что беспилотное судно, обнаруженное у Лефкаса, похоже на беспилотный надводный аппарат Magura V5 украинского производства говорится в публикации

По сообщению греческих СМИ, рыбаки случайно заметили его в пещере с работающим двигателем. Затем они доставили находку до порта города Василики. Им на помощь подоспела береговая охрана Греции. На беспилотном судне перевозилось сложное оборудование, говорится в публикации газеты "Прото Тема".

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на закрытой встрече с журналистами дал понять, что на экспорт из украинского оружия пойдут в первую очередь морские дроны, так как в стране их "в избытке".