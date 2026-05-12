Москва12 маяВести.Греция начала расследование в связи с обнаружением в своих территориальных водах начиненного взрывчаткой беспилотного катера, предположительно, принадлежащего украинским вооруженным формированиям.
Об этом написала газета The Guardian. Катер был обнаружен 8 мая в пещере у мыса Дукато на юге острова Лефкас.
Предполагается, что он мог быть предназначен для атаки на судно, загрузившее топливо в одном из российских портов.
Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что беспилотник, скорее всего, иностранного происхождения.
Мы знаем, что это такое (морской дрон – прим. ред.), и мы более или менее знаем, что в нем содержитсясказал глава греческого оборонного ведомства
Вместе с этим, в министерстве отказались подтвердить, находилась ли на борту устройства взрывчатка.
Реагируя на инцидент, оппозиция раскритиковала правительство за недостаточную готовность к подобным происшествиям.
По данным британского издания, катер мог сбиться с курса в связи с тем, что оператор потерял управление этой техникой.
В настоящее время аппарат доставлен на военно-морскую базу для изучения его серийного номера и данных GPS-навигатора.
Эксперты подтвердили, что устройство напоминает украинский беспилотный катер Magura V3.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на закрытой встрече с журналистами дал понять, что на экспорт из украинского оружия пойдут в первую очередь морские дроны, так как в стране их "в избытке".