Москва11 маяВести.Генеральный штаб Греции ведет расследование по поводу инцидента с безэкипажным катером (БЭК), который, предположительно, является украинским. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис перед встречей глав МИД стран Евросоюза (ЕС).
Ранее газета "Прото Тема" сообщала, что греческие рыбаки заметили в водах острова Лефкас плавучее дистанционно управляемое судно, которое перевозило оборудование. По данным издания, оно напоминало украинский многоцелевой надводный безэкипажный катер Magura V5.
В настоящее время генеральный штаб проводит расследование инцидента. После завершения расследования и получения необходимых технических характеристик греческое правительство предпримет соответствующие шагисказал министр
Герапетритис добавил, что намерен проинформировать о случившемся своих коллег из стран ЕС.