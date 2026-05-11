Москва11 мая Вести.Греческие власти проинформируют страны Евросоюза (ЕС) об обнаружении надводного дрона, который, предположительно, является украинским. Об этом сообщил глава МИД страны Йоргос Герапетритис перед встречей с коллегами из ЕС, которая проходит в Брюсселе. Его слова приводит сайт греческого внешнеполитического ведомства.

Ранее газета "Прото Тема" сообщала, что греческие рыбаки заметили в водах острова Лефкас плавучее дистанционно управляемое судно, которое перевозило оборудование. По данным издания, оно напоминало украинский многоцелевой надводный безэкипажный катер Magura V5​​​.

Я также хотел бы отметить, что я проинформирую Совет об особенно серьезном инциденте, который произошел в последние дни, и я имею в виду присутствие морского беспилотного судна в Ионическом море. Это особенно серьезное событие сказал Герапетритис

Также министр сообщил, что Генштаб Греции ведет расследование случившегося. По его результатам правительство страны примет необходимые меры.