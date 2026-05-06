Армения заинтересовалась опытом Украины в сфере дронов Секретарь Совбеза Армении Григорян назвал бесценным опыт Киева в сфере дронов

Москва6 мая Вести.Секретарь Совбеза Армении Григорян назвал опыт Украины в области беспилотников "бесценным для Вооруженных сил Армении". Об этом пишет армянская газета Hraparak.

Издание отмечает, что Григорян присутствовал на встрече премьер-министра республики Никола Пашиняна с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

По ее итогам секретарь армянского Совбеза заявил, что Ереван заинтересован в продолжении обмена опытом с Украиной в сфере БПЛА.

По имеющейся информации, летом 2025 года подразделения специального назначения СНБ Армении прошли краткосрочную подготовку по использованию БПЛА на территории Украины — именно это имел в виду Армен Григорян говорится в публикации

Накануне Еврокомиссия (ЕК) объявила о создании альянса ЕС — Украина в области беспилотников.