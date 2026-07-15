Поддубный заявил о создании устойчивой логистики Украины и ЕС для сборки БПЛА Поддубный: Киев и ЕС выстраивают устойчивые цепочки, масштабируя выпуск БПЛА

Москва15 июл Вести.Украина и Европейский союз выстраивают устойчивые логистические цепочки, которые позволят масштабировать выпуск новых беспилотников. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Военкор прокомментировал визит лидеров ряда европейских стран и руководителей ЕС на Украину. По его словам, основной фокус сегодняшних переговоров заключается в сближении военно‑промышленных возможностей Украины и Евросоюза. В первую очередь это вопросы финансирования и развертывания масштабного производства дронов для нужд ВСУ.

И здесь, насколько можно понять из западных пресс-релизов, речь идет не просто о координации усилий, а о выстраивании устойчивых технологических и логистических цепочек, которые позволят масштабировать выпуск новых беспилотных систем для нашего противника написал Поддубный

15 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла на Украину одиннадцатый раз и анонсировала новые инициативы по интеграции военных индустрий ЕС и Украины.