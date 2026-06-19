Лидеры ЕС умолчали об украинском происхождении залетавших в них беспилотников

Лидеры ЕС скрыли правду о дронах ВСУ в итоговом документе саммита в Брюсселе Лидеры ЕС умолчали об украинском происхождении залетавших в них беспилотников

Москва19 июн Вести.В итоговом документе саммита в Брюсселе, посвященном нарушениям воздушного пространства стран‑участниц, лидеры Евросоюза не указали на украинское происхождение залетавших туда дронов.

В заявлении отмечается лишь важность защиты всех европейских границ.

В связи с неоднократными нарушениями воздушного пространства государств-членов Европейский совет подчеркивает важность обеспечения защиты всех сухопутных, воздушных и морских границ ЕС говорится в документе

Также лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе сообщили о подготовке Еврокомиссией новых инициатив в сфере оборонных закупок. Они заявили о скорейшей реализации программ по развитию европейского военно-промышленного комплекса. Главы государств и правительств ЕС подчеркнули необходимость срочно наращивать производственные мощности европейской оборонной промышленности и ускорять внедрение новых технологий и военных разработок.

Оборонная промышленность Евросоюза должна быть способна поставлять необходимое вооружение и оборудование с требуемой скоростью и в необходимых масштабах" говорится в публикации

Кроме того, лидеры ЕС намерены ускорить работу над общеевропейскими оборонными проектами, программой SAFE, Европейской программой развития оборонной промышленности (EDIP), а также активнее использовать механизмы совместных закупок вооружений.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что Запад делает из России чуть ли не экзистенциальную угрозу. Посол отметил, что главы стран Европейского союза и НАТО толкают Европу к большому конфликту, проводя политику милитаризации в ущерб национальным экономикам.