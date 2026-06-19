Саммит ЕС возложил ответственность за любые инциденты с БПЛА в Европе на Россию

Саммит ЕС возложил на Россию ответственность за любые инциденты с БПЛА в Европе Саммит ЕС возложил ответственность за любые инциденты с БПЛА в Европе на Россию

Москва19 июн Вести.В ходе саммита Евросоюза его участники фактически возложили на Россию ответственность за любые инциденты с беспилотниками в воздушном и морском пространстве государств объединения, независимо от их реального происхождения. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита.

Евросовет осуждает многочисленные нарушения беспилотниками границ стран ЕС в воздушном пространстве и на море. Россия несет всю полноту ответственности за все последствия утверждается в документе

В итоговом документе саммита в Брюсселе, посвященном нарушениям воздушного пространства стран‑участниц, лидеры ЕС не указали на украинское происхождение залетавших к ним дронов. В заявлении отмечается исключительно важность защиты всех европейских границ.