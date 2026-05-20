Москва20 мая Вести.Угрозы, якобы озвучиваемые Россией, в адрес прибалтийских государств неприемлемы, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Он добавила, что угроза в сторону одной страны-участницы является угрозой всему ЕС.

Публичные угрозы России в адрес наших прибалтийских стран абсолютно неприемлемы написала фон дер Ляйен в соцсети X

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что, по полученным данным, Украина планирует запускать БПЛА для атак на РФ с территории балтийских стран, куда уже переброшены военные украинских сил беспилотных систем. Как добавили в СВР, Киев смог получить на это согласие у руководств Латвии, Литвы и Эстонии.

Современные средства контроля, предупредили в СВР, позволяют отследить старты дронов с той или иной территории. Москва предостерегла прибалтийские государства от участия в таких провокациях, которое не останется безнаказанным.