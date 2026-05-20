Москва20 маяВести.Угрозы, якобы озвучиваемые Россией, в адрес прибалтийских государств неприемлемы, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Он добавила, что угроза в сторону одной страны-участницы является угрозой всему ЕС.
Публичные угрозы России в адрес наших прибалтийских стран абсолютно неприемлемынаписала фон дер Ляйен в соцсети X
Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что, по полученным данным, Украина планирует запускать БПЛА для атак на РФ с территории балтийских стран, куда уже переброшены военные украинских сил беспилотных систем. Как добавили в СВР, Киев смог получить на это согласие у руководств Латвии, Литвы и Эстонии.
Современные средства контроля, предупредили в СВР, позволяют отследить старты дронов с той или иной территории. Москва предостерегла прибалтийские государства от участия в таких провокациях, которое не останется безнаказанным.