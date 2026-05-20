Москва20 мая Вести.Латвия, Литва, Эстония ничего не значат для Евросоюза и единственный для них способ придать себе значимости – назваться форпостом Европы. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" первый зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

По его мнению, именно этим и обусловлена ситуация с украинскими беспилотниками. При этом депутат охарактеризовал действия бывших советских республик как клоунаду.

Конечно, вот на этом фоне, на фоне вот последней недели, вот этого дипломатического триумфа Китая, действия Запада и действия, особенно прибалтийских стран, ну, выглядят, наверное, как своего рода клоунадой. Я так понимаю, что Латвия, Литва и Эстония, на сегодняшний момент, по сути дела, превратившись в картонную Европу, которая для Евросоюза, для Европы, по сути, ничего не значит. Единственный предмет, который они могут продать Евросоюзу, именно продать за дорого, назвать себя форпостом Европы. Называют себя форпостом Европы перед Россией. Но для того, чтобы эта услуга была подороже продана, надо эту угрозу создать такой смертельной. Поэтому и возникают эти беспилотники объяснил он

Ранее сообщалось, что украинские власти, по новым данным российских спецслужб, намерены осуществлять запуски БПЛА с территории прибалтийских стран. По словам постоянного представителя России, при ООН Василия Небензи, этим ВСУ не ограничатся. Однако ответ России на такие действия неизбежен.