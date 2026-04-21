Ульянов: России нужно принять решения по защите россиян в Прибалтике

Москва21 апр Вести.России необходимо принять основополагающие решения о защите россиян в странах Прибалтики, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х.

Мы находимся на этапе, когда необходимо принять основополагающие решения. Если страны Балтии действительно считают, что Россия боится любых действий, направленных на защиту прав российского населения, они ошибаются. Вскоре им предстоит столкнуться с реальной ситуацией отмечает Ульянов

Научный сотрудник Института стран СНГ, заведующий отделом Прибалтики Руслан Панкратов заявил, что Россия имеет полное право сбивать украинские дроны над странами Прибалтики.

Эти страны уже участвуют в прямой агрессии против России, пропуская дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) через свое воздушное пространство, подчеркнул Панкратов.

Заслуженный юрист России, адвокат Павел Астахов заявил, что международное право переживает не просто упадок, а полное разрушение, на месте которого образовалась глубокая воронка.