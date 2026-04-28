В России призвали не верить заявлениям из ЕС о стремлении к переговорам Депутат Журавлев: Европа не остановится в своем милитаризме

Москва28 апр Вести.Европа не остановится в своем милитаризме, разговоры о стремлении к переговорам являются не более чем маневром для успокоения. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета ГД ФС РФ по обороне Алексей Журавлев.

Сказать, что Европа сегодня остановится в своем милитаризме, ну, это не так. Заявления отдельных лиц о том, что надо бы, может, и переговоры начать, не более чем успокоение. У них ничего нет для того, чтобы они не смогут просто это сделать. Потому что поражение Украины — это их поражение. Они не хотят допустить поражения Украины. И не допустят отметил он

По мнению политика, следует уничтожить заводы в ЕС, где производят беспилотники для Украины.

Я считаю, что у нас, у нас выбора не останется другого, кроме как уничтожить эти заводы сказал Журавлев

Ранее Министерство обороны РФ обнародовало названия и адреса европейских предприятий, которые, по данным ведомства, производят беспилотные летательные аппараты и их компоненты для нужд Украины.