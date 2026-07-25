В Госдуме призвали к жесткому ответу на атаку ВСУ на Запорожье В Госдуме призвали уничтожить дроновые заводы ЕС после атаки ВСУ на Запорожье

Москва25 июл Вести.Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал уничтожить дроновые заводы Евросоюза (ЕС) в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в России. В разговоре с NEWS.ru он также призвал уничтожить все логистические маршруты снабжения Киева вооружением.

Эти террористы будут убивать наших детей, пока вопрос не решить кардинально. Нужно, чтобы у ВСУ не было возможности запускать по нашей территории ракеты и дроны... Нам надо присмотреться к начальному пункту этой смертельной цепочки — европейским заводам, которые эти беспилотники производят. По идее, это тоже законная цель для нашей армии, потому что они участвуют в массовых убийствах россиян сказал Журавлев

Он подчеркнул, что заводы по производству БПЛА в ЕС тоже являются законной целью российской армии, потому что они причастны к массовому убийству россиян.

Все комплектующие привозят с Запада, и маршрутов не так много — надо перекрыть их все: разгромить железнодорожные пути и станции, разбомбить, наконец, мосты добавил депутат

Журавлев также отметил, что обучения управлению дронами также должны быть целью Вооруженных сил РФ. По его словам, в рядах ВСУ уже наблюдается ощутимый дефицит кадров.

В ночь на 25 июля ВСУ при помощи беспилотников нанесли удар по базам отдыха, находящимся в Кирилловке. Вследствие атаки среди мирного населения погибли восемь человек, в том числе двое детей.