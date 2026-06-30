Депутат пригрозил сбивать дроны ВСУ над странами НАТО Депутат Журавлев: российская РЭБ может сбивать дроны ВСУ над странами НАТО

Москва30 июн Вести.Системы радиоэлектронной борьбы РФ способны сбивать беспилотники ВСУ, когда они находятся в воздушном пространстве прибалтийских стран. Об этом в интервью изданию Газета.ру заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По мнению парламентария, страны НАТО не используют 5-ю статью Североатлантического договора из-за украинских дронов потому, что она выполнят антироссийскую миссию.

Невдомек прибалтийским горе-политикам, что наша система РЭБ способна сделать так, чтобы ни один украинский беспилотник вообще за пределы Прибалтики не вылетал. Вот и будут взрываться там, внутри, на территории стран НАТО, боеприпасы, которые направлены государством, страстно мечтающим попасть в Североатлантический альянс отметил Журавлев

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что появление украинских дронов в эстонском воздушном пространстве, конечно, не радует, но прибалтийская республика не станет просить Украину прекратить.

Между тем 10 июня местные жители обнаружили в эстонской волости Рыуге украинский беспилотник, начиненный 5 килограммами взрывчатки.