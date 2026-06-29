В Эстонии назвали падение БПЛА ВСУ на территории НАТО приемлемой ценой Глава МИД Эстонии назвал падение БПЛА ВСУ на территории НАТО приемлемой ценой

Москва29 июн Вести.Падение украинских беспилотников на территории НАТО - это цена, которую стоит заплатить в конфликте с Россией, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Financial Times.

Разумеется, мы не в восторге от этих инцидентов. Но мы не говорим Украине прекратить это сказал Цахкна

Украинские дроны в этом году падали в Эстонии, Литве и Финляндии.

Ранее Цахкна заявил, что в Европейском союзе найдется немало стран, которые будут выступать против дальнейшего давления на Россию.