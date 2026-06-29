Боуз: эстонский уровень русофобии и помешанности на Украине надо изучать

Боуз призвал изучать уровень русофобии в Эстонии Боуз: эстонский уровень русофобии и помешанности на Украине надо изучать

Москва29 июн Вести.Уровень помешанности на Украине и русофобии в Эстонии нужно изучать. Так ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал слова министра иностранных дел прибалтийской республики Маргуса Цахкны о падении украинских дронов на эстонской территории.

Такой уровень помешательства на Украине и русофобии нужно изучать написал Боуз в соцсети X

Ранее Цахкна заявил, что Эстония не рада тому, что на ее территории падают украинские беспилотники, однако Таллин все равно не запрещает Киеву запускать БПЛА через свое воздушное пространство.

10 июня в эстонской волости Рыуге был обнаружен беспилотник, который содержал 5 килограммов взрывчатки.