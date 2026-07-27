В дипмиссии РФ заявили о тревоге в эстонском обществе из-за БПЛА

Посольство РФ: жители Эстонии обеспокоены появлением украинских беспилотников В дипмиссии РФ заявили о тревоге в эстонском обществе из-за БПЛА

Москва27 июл Вести.Появление украинских беспилотников в воздушном пространстве Эстонии вызывает серьезную обеспокоенность среди жителей страны и негативно отражается на инвестиционном климате. Об этом заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

По словам дипломата, инциденты с украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) усиливают тревожные настроения в эстонском обществе.

Нахождение в воздушном пространстве страны украинских БПЛА вызывает в обществе сильную тревогу, а также негативно сказывается на инвестиционном климате отметил Абилов

Он напомнил, что в последнее время украинские беспилотники неоднократно фиксировались в воздушном пространстве стран Балтии.

При этом власти Эстонии, Латвии и Литвы ранее заявляли, что не предоставляли Украине разрешения на использование своей территории или воздушного пространства для нанесения ударов беспилотниками по объектам на территории России.

Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность вопросами безопасности в регионе на фоне подобных инцидентов.

Ранее сообщалось, что БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие Ленинградскую область, заходили в Россию через воздушное пространство Прибалтики.