В Эстонии не сомневаются, что над территорией страны летают украинские БПЛА Вован и Лексус узнали об отношении Эстонии к пролетам украинских дронов

Москва1 июл Вести.В прибалтийских странах никто из представителей власти не сомневается в том, что инциденты с дронами связаны с Украиной. Об этом российскими пранкерам Вовану и Лексусу заявил советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл, сообщает ИС "Вести".

Журналисты представились в беседе секретарем совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Их разговор был приурочен к инцидентам с обнаружениями украинских дронов в воздушном пространстве прибалтийских стран.

Никто из советников по нацбезопасности даже не ставил под сомнение, что это был украинский дрон. В принципе, все были в курсе, что дрон прилетел с Украины. И я так понимаю, это не первый случай, потому что до этого были падения, и я так понимаю, между министерствами обороны этих стран тоже велись определенные работы над ошибками рассказал Лексус

Мадис Ролл является кадровым сотрудником НАТО, поэтому в его интересах быть вовлеченным в военный конфликт между Россией и Украиной, отметил пранкер.

Когда он услышал то, что с помощью территории Эстонии ведется война в отношении России, конечно же, он нисколько не удивился и сказал, что: "Давайте все-таки будем просто-напросто координировать маршруты пролетов ваших дронов, чтобы они у нас не падали, а достигали целей" добавил Лексус

Ранее сообщалось, что Эстония предложила Украине помочь с координацией атак по российской территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что таким образом эстонское руководство выступает в качестве соучастников теракта Киева, атаковавшего Санкт-Петербург беспилотниками.