Советник президента Эстонии предложил Киеву помощь с атаками на Петербург Советник президента Эстонии: Таллин готов помочь Киеву с атаками на Петербург

Москва1 июл Вести.Советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл предложил Украине помочь с координацией атак по Петербургу.

Пранкеры Вован и Лексус позвонили Роллу от имени секретаря СНБО Украины Рустема Умерова. Запись разговора они опубликовали в Telegram-канале.

Я надеюсь, что, если возникнут какие-либо проблемы с координацией, я смогу помочь, дайте мне знать. Я уверен, что наши министры обороны поддерживают связь по этому вопросу и прилагают усилия в этом направлении сказал Ролл

Ранее сообщалось, что 18 мая на территории Литвы разбился беспилотник, а 19 мая украинский дрон был сбит над Эстонией. Киевский режим извинился перед прибалтийскими странами за инциденты со своими БПЛА.