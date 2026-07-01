В Литве признались пранкерам в уязвимости системы ПВО перед украинскими БПЛА Вован и Лексус узнали об уязвимости системы ПВО перед украинскими БПЛА в Литве

Москва1 июл Вести.Советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом признал, что система ПВО прибалтийской страны уязвима перед украинскими дронами. По его словам, она даже не способна их идентифицировать, сообщает ИС "Вести".

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в беседе представились секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым.

Интересен тот факт, что литовец как раз признал слабость и дырявость их ПВО. Он говорит: "У нас такая плохая система ПВО, и нам надо что-то с этим делать, а пока ничего не получается. Что-то закупили. Но даже не видим эти дроны". … Мне еще понравилась его фраза о том, что "пришлите каких-то ваших специалистов, экспертов по этим дронам". Видимо, чтобы эти украинские эксперты сбивали украинские же дроны рассказал Вован

Ранее в Литве отмечалось несколько серьезных инцидентов с украинскими дронами. Один из упавших на литовской территории украинских БПЛА с взрывчаткой направлялся в Ленинградскую область.

Матуленис прекрасно понимает, что и Россия следит за этими инцидентами, и то, что мы про это с вами рассказываем. Это очень сильно, конечно же, действует и на правящую верхушку Литвы и других прибалтийских стран. … Для них это определенная боль, которую они не хотят показывать публично, потому что каждый такой случай, который обозревается в новостях, это для них, конечно же, репутационные издержки добавил Лексус

Ранее сообщалось, что в Литве усомнились в подготовке Россией вооруженного конфликта в Прибалтике. При этом в министерстве обороны Литвы уточнили, что уровень угрозы диверсий остается высоким.