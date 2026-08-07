Москва7 авгВести.Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс после слов министра обороны Робертаса Каунаса о якобы растущей опасности от России отметил, что уровень угроз не изменился, и призвал не запугивать общество, пишет портал Delfi.
Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас заявлял, что украинские дроны могут в скором времени атаковать инфраструктуру Прибалтики По его словам, к атаке якобы может быть причастна Россия.
Любая информация, обнародуемая публично, должна быть очень тщательно взвешена, мы не должны пугать обществоподчеркнул Синкявичюс
Он отметил, что угрозы существуют, но к ним готовятся "без излишней эскалации и публичности", критически важные объекты инфраструктуры находятся под охраной.
Угрозы сохраняются, однако я бы не сказал, что гражданам страны следует чего-то дополнительно опасаться… Я хотел бы успокоить общество: уровень угроз не претерпел каких-либо резких измененийсказал литовский премьер журналистам
В последнее время украинские дроны неоднократно появлялись в воздушном пространстве стран Прибалтики. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин указывал, что прибалтийские страны пропускали через свою территорию дроны ВСУ для ударов по России.