В Литве открыто рассказали о жизни в странах Балтии Минобороны Литвы: Прибалтике придется привыкать к новым условиям

Москва27 мая Вести.Прибалтийские страны столкнулись с новой реальностью, к которой им необходимо приспосабливаться. Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас в интервью программе Europe Today.

По сути, это новая реальность, с которой столкнулись страны Прибалтики. Так что нам нужно адаптироваться сказал он

Поводом для такой оценки послужили участившиеся случаи появления беспилотников в воздушном пространстве прибалтийских республик. В частности, утром 17 мая в воздушное пространство Литвы вошел беспилотник Вооруженных сил Украины, обломки которого были обнаружены на востоке страны вечером того же дня.

Ранее, 20 мая, аэропорт Вильнюса был временно закрыт в связи с угрозой появления беспилотников.