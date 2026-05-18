Москва18 маяВести.Система контроля над воздушным пространством Литвы не заметила вторгшийся украинский беспилотник. Об этом сообщил в эфире национального радио LRT министр обороны страны Робертас Каунас.
По его словам, ВВС нужно время для интеграции дополнительных радаров для обнаружения БПЛА.
100-процентного обнаружения нет ни на Украине, ни в России, ни в СШАобъяснил глава Минобороны
Накануне обломки беспилотного летательного аппарата, вероятнее всего, украинского, были обнаружены на востоке Литвы.