ПВО Литвы не заметила залетевший в воздушное пространство БПЛА ВСУ

Система контроля над воздушным пространством Литвы не заметила украинский БПЛА ПВО Литвы не заметила залетевший в воздушное пространство БПЛА ВСУ

Москва18 мая Вести.Система контроля над воздушным пространством Литвы не заметила вторгшийся украинский беспилотник. Об этом сообщил в эфире национального радио LRT министр обороны страны Робертас Каунас.

По его словам, ВВС нужно время для интеграции дополнительных радаров для обнаружения БПЛА.

100-процентного обнаружения нет ни на Украине, ни в России, ни в США объяснил глава Минобороны

Накануне обломки беспилотного летательного аппарата, вероятнее всего, украинского, были обнаружены на востоке Литвы.