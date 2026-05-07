ВС Латвии: залетевшие в страну дроны не сбивались из соображений безопасности

ВС Латвии объяснили, почему не сбили украинские дроны ВС Латвии: залетевшие в страну дроны не сбивались из соображений безопасности

Москва7 мая Вести.ПВО Латвии не сбила беспилотники, залетевшие в воздушное пространство страны, так как военные не были уверены, что это не причинит вреда гражданскому населению или инфраструктуре. Об этом заявил заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС страны Эгилс Лещинскис, его слова передает Delfi.

Военный пояснил, что БПЛА были своевременно обнаружены системой радаров, а для перехвата были подключены подразделения противовоздушной обороны и миссия воздушного патрулирования Прибалтики.

Была задействована миссия по патрулированию воздушного пространства. В воздушном пространстве Латвии практически час находились румынские истребители, которые также занимаются поиском летательных аппаратов в воздушном пространстве Латвии добавил Лещинскис

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс, в свою очередь, отметил, что для принятия решения об уничтожении объектов вначале требовалось учесть все критерии безопасности для проживающих в непосредственной близости от места перехвата людей.

Ранее на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии разбился беспилотник. Повреждения получили четыре резервуара.