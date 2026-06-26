Москва26 июн Вести.Власти Латвии планируют в ближайшее время разместить на территории страны дополнительные системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на заявление министра обороны Латвии Райвиса Мелниса.

В последние недели участились случаи падения украинских беспилотников, сбившихся с курса, на территории стран Прибалтики. Кроме того, в воздушном пространстве европейских государств неоднократно фиксировали пролеты украинских БПЛА. В начале июня латвийские вооруженные силы сообщили, что истребители НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Латвии.

По данным LSM, Мелнис заявил, что в ближайшее время министерство обороны разместит дополнительные системы ПВО. Он также сообщил, что ведомство ищет решения для усиления восточной границы дополнительными радарами и средствами перехвата.

Глава Минобороны Латвии признал, что процедуры закупок и сроки, необходимые для их проведения, остаются серьезной проблемой.

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что власти страны планируют использовать новое техническое решение для защиты от беспилотников, залетающих на ее территорию.