В Латвии завили о сбитых в воздушном пространстве страны беспилотниках

Истребители НАТО сбили беспилотник в небе над Латвией В Латвии завили о сбитых в воздушном пространстве страны беспилотниках

Москва8 июн Вести.Истребители НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Латвии. Об сообщила пресс-служба латвийских вооруженных сил.

Отмечается, что утром в понедельник латвийские вооруженные силы объявляли воздушную тревогу в трех областях, расположенных на границе с Россией, однако через полчаса тревога была отменена​​​.

Истребители союзников успешно сбили дрон, который вошел в воздушное пространство Латвии говорится в сообщении пресс-службы в соцсети X

Ранее сегодня Минобороны Молдавии сообщило об обнаружении обломков беспилотника на территории страны.