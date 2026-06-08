Москва8 июнВести.Истребители НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Латвии. Об сообщила пресс-служба латвийских вооруженных сил.
Отмечается, что утром в понедельник латвийские вооруженные силы объявляли воздушную тревогу в трех областях, расположенных на границе с Россией, однако через полчаса тревога была отменена.
Истребители союзников успешно сбили дрон, который вошел в воздушное пространство Латвииговорится в сообщении пресс-службы в соцсети X
Ранее сегодня Минобороны Молдавии сообщило об обнаружении обломков беспилотника на территории страны.