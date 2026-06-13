Литва подняла истребители НАТО, перепутав воздушный шар с беспилотником Истребители НАТО поднимали в Литве из-за обычного метеозонда

Москва13 июн Вести.Вооруженные силы Литвы подняли в воздух истребители НАТО и объявили воздушную тревогу из-за обнаружения военного дрона, который оказался простым метеозондом. Об этом заявил министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас.

Воздушная тревога отменена. Установлено, что это был метеорологический зонд написал он в Facebook (запрещена в РФ)

Литовский министр также поблагодарил военных за бдительность и своевременное информирование населения.

Ранее в субботу, 13 июня, самолеты НАТО были подняты по тревоге из-за военного дрона в небе над Литвой. В Вильнюсе была объявлена воздушная тревога.