Москва17 мая Вести.Неизвестный беспилотник оказался в воздушном пространстве Латвии в ночь на 17 мая, вскоре он покинул территорию страны. Об этом сообщил представитель Национальных вооруженных сил (NBS) прибалтийской республики полковник Марис Туньш.

Согласно предварительным данным, дрон вошел в воздушное пространство Латвии над муниципалитетом Краслава, граничащим с Беларусью сказал Туньш в эфире латвийского радио

По словам полковника, сведения о возможной угрозе в небе над страной появились около 6 утра. Об этом тут же уведомили жителей восточных муниципалитетов Резекне, Лудза и Краслава, а позже Алуксне и Балви. Также были активированы истребители Балтийской миссии НАТО по воздушной полиции.

Вскоре дрон покинул территории страны, пролетев над муниципалитетом Лудза.

Упавшие несколько дней назад в Латвии украинские БПЛА спровоцировали в стране политический кризис, в отставку пришлось уйти правительству и премьеру республики Эвике Силине.